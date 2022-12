Ginnastica artistica | Elisa Iorio | “Sto tornando a fare volteggio e corpo libero Le compagne mi spronano”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022)non è praticamente riuscita a gareggiare nel 2022 a causa di un un problema fisico alla spalla che l’ha costretta a un intervento chirurgico in primavera. La ginnasta emiliana, bronzo con la squadra ai Mondiali 2019 e presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stata convocato dal DT Enrico Casella per i Mondiali di: a Liverpool non ha gareggiato (ha ricoperto il ruolo di riserva), ma in prova podio si era espressa su buoni livelli facendo capire di essere sulla strada giusta per tornare a essere protagonista in campo internazionale., che ai Mondiali 2021 fu sesta alle parallele asimmetriche, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione di Sport2U (la web tv di OA Sport): “Ho scoperto di dover ...