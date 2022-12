Elly Schlein | Giorgio Gori è critico | ' Nessuno tocchi la Carta dei valori | pronto a riconsegnare la tessera'

Gori replica a Renzi: 'E il fantasma del liberismo, vuole Pd a sinistra' 'Sevincerà, non lascerò il partito. Se non mi riconoscerò più nel partito al quale ho dato tanto impegno restituirò la tessera. Non è un dramma se Gori lascia. Ma non ci sarà scissione'. Lo ...Lasi candida alla segreteria del Pd Il palco c'è masceglie di non salirci affatto. Per lanciare la sua corsa alla Segreteria del Pd preferisce uno sgabello e un leggio, messi ..."Se vince la Schlein non lascerò il partito, perché il contesto sarà lo stesso. Se invece sarà stravolto sarò libero di dire che faccio un'altra cosa, non è una scissione, riconsegno la tessera".Elly Schlein il nuovo volto del Pd Ambientalista da prima che esserlo diventasse di moda. Femminista e attivista per i diritti Lgbtq+. Europeista per storia, prima ancora che per scelta. Questa giova ...