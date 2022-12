Carlo III e l'amore (irrefrenabile) per gli scoiattoli rossi

(Di domenica 4 dicembre 2022) Al nuovo sovrano di Inghilterra gli animali son sempre piaciuti: ma per il piccolo roditore dalla cosa rossa, autoctono del Regno Unito, si tratta di vero. E per proteggerli è diventato il padrino di un'associazione animalista che ha volontari su tutto il territorio nazionale

ilmessaggero.it

E quando Elisabetta ha chiesto a suo figlio ed erede al trono perché accettasse e - mail e non telefonate da Harry, si dice cheabbia risposto: 'Perché non sono una banca'. Queste le ...La tre giorni americana di William e si chiude all'insegna del clima. Definendosi un 'ostinato ottimista' sul futuro del pianeta, il primogenito di Reha consegnato i premi EarthShot: 'Possiamo cambiare il futuro', ha detto il principe dal palco dell'Mgm Music hall di Boston, dopo aver incontrato il presidente americano, Joe Biden. Accanto ... Re Carlo III, da Harry solo mail e niente telefonate. «Non sono una banca» Al nuovo sovrano di Inghilterra gli animali son sempre piaciuti: ma per il piccolo roditore dalla cosa rossa, autoctono del Regno Unito, si tratta di vero amore. E per proteggerli è diventato il padri ...Il nuovo sovrano ha fatto una donazione «incredibile» a banchi alimentari e associazioni inglesi per aiutare chi è in difficoltà. Con l'aiuto degli elettrodomestici ...