Sci alpino | quanto ha guadagnato Sofia Goggia con la vittoria? Montepremi maggiorato quest’anno!

(Di sabato 3 dicembre 2022)ha vinto la discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. La bergamasca si è imposta in maniera brillante sulle nevi canadesi, mettendo subito la propria firma in questa stagione appena ha avuto la chance di cimentarsi in una gara veloce. L’azzurra si è prontamente distinta su una pista che ama e su cui lo scorso anno firmò una leggendaria tripletta. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha conquistato la 18main Coppa del Mondo (13 in discesa, 5 in superG), tallonando Federica Brignone sempre più da vicino. A dieci mesi di distanza dall’ultimo successo (la discesa di Cortina d’Ampezzo, seguita poi da un infortunio e da un pronto recupero culminato con l’argento ai Giochi di Pechino),è tornata sul ...