7giorni

Ancora un appuntamento per gli amanti del buon cibo, questa volta con la sagra del gorgonzola presso il Castello Mediceo di, tra piatti prelibati come risotti,, primi, secondi e ...'Dopo la Sagra della, in cui è stata celebrata ladi Storo, è arrivato il momento ...continuare a ricreare momenti di condivisione e di convivialità in cui i cittadini die ... Melegnano, polenta, funghi o gorgonzola, la polemica è servita A Melegnano divampa la polemica politica sulle sagre nel fossato del castello, che hanno scatenato un vibrante dibattito in città. La querelle è scoppiata ieri mattina quando, in attesa di presentarla ...Melegnano (MI), 28 novembre 2022 - Uno tra i più iconici formaggi italiani diventa il protagonista assoluto del prossimo weekend nella provincia di Milano. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre, p ...