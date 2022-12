Il cambiamento di Simon Cowell | cosa gli è successo?

ilmattino.it

... ci motiverà al, ci spronerà a vincere le nostre paure, alla ricerca di uno stato di maggior benessere. Ma non è solo questa la novità che ci aspetta, rivela& The Stars. Info. ...Forse però questonon è frutto solo dei ritocchini estetici ai quali si è sottoposto il giudice, ma anche della dieta ferrea fatta recentemente. Dopo essersi rotto la schiena nel 2020, a ... Simon Cowell irriconoscibile, il ritorno in televisione spaventa i fan: «Cosa ha fatto alla faccia» Simon Cowell irriconoscibile in televisione ... hanno commentato sui social tanti degli utenti che hanno visto il suo cambiamento. Dopo il clamore provocato il video è stato stranamente eliminato. Un ...Simon Cowell, giudice di Britain's Got Talent, ha destato la preoccupazione del pubblico per via del suo viso molto cambiato.