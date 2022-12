Sondaggio politico | Fdi primo partito al 28% | M5S al 18%

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Oggi, 1° dicembre 2022, ‘Porta a Porta’ pubblica il consueto, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi si confermaitaliano con il 28% (con una crescita di 2 punti percentuali rispetto al voto del 25 settembre 2022). Seguono il Movimento 5 Stelle al 18% (+2.6%) e il Pd al 17% (-2.1%), poi la Lega con il 10% (+1.2%). Quindi con lo stesso valore, nella quinta posizione, all’8% Forza Italia (-0.1%) e Azione-Italia Viva (+0.2%). Seguono i Verdi al 3.5% (-0.1%), +Europa al 2% (-0.8%) e infine Noi Moderati all’1.5% (+0.6%). Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra raggiunge il 47.5% (+3.7%), mentre il Centrosinistra si ferma al 22.5% (-3.6%). Riguardo alla tragedia di Ischia Noto ha chiesto ai cittadini se si ...

