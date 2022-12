Anthea Comellini | l’astronauta che ama Harry Potter | «Alla maratona di Cannes ero circondata da bambini di 10 anni»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Trentenne di Chiari, nel Bresciano, è stata appena scelta assieme allo spoletino Andrea Patassa come riserva dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea. Studi di altissimo livello a Milano, Parigi e Tolosa, ama la poesia e ha come mito Samantha Cristoforetti: «È l’esempio che questo lavoro sia possibile anche per noi»

Per me è un onore essere scelta da Esa, la selezione è stata durissima e lunga più di 18 mesi

Si tratta di Anthea Comellini, bresciana e ingegnere aerospaziale, e Andrea Patassa, spoletino e capitano dell'Aeronautica Militare. "Ci si sente anche fortunati, perché è un'occasione unica"

Chi da bambino non ha mai sognato almeno una volta di fare l'astronauta Anthea Comellini e Andrea Patassa hanno trasformato in realtà il loro sogno venendo selezionati dall'Agenzia Spaziale Europea