Il rapporto rivela che il boss del Man Utd Ten Hag è “scontento” dell ‘”impegno” di un giocatore

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Ildel Man Utd Erik ten Hag vuole che Jadon Sancho aumenti il ??suo “impegno” quando la sua squadra tornerà in azione in Premier League dopo la Coppa del Mondo, secondo i rapporti. Il 22enne ha contribuito con 38 gol e 45 assist in quattro stagioni al Borussia Dortmund con il Man Utd che alla fine lo ha acquistato per 72 milioni di sterline nel 2021. Tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani all’Old Trafford con Sancho che ha segnato cinque gol e ne ha fatti segnare altri quattro per i suoi compagni di squadra in 39 presenze in Premier League nelle ultime due stagioni. Quel povero ha visto Sancho cadere dall’Inghilterra con altri selezionati prima di lui da Gareth Southgate per la Coppa del Mondo in Qatar. Ci sono state affermazioni che il suo scarso cronometraggio era un problema per lo staff dietro le quinte ...