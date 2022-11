“GF Vip 7” | l’incontro inaspettato tra Antonino e Ginevra | Oriana furiosa

(Di martedì 29 novembre 2022) News Tv. . Tra le protagoniste della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre c’è sicuramenteMarzoli, l’influencer venezuelana che sembrava aver fatto perdere la testa adSpinalbese. Tra i due, infatti, sembrava essere nato un feeling speciale con tanto di sguardi complici ed effusioni sotto le coperte riprese dall’occhio indiscreto del Grande Fratello. Ma ora le cose tra loro sembrano essere cambiate drasticamente a causa di un dietrofront dell’ex di Belen. Nonostante ciòcontinua ad essere gelosa, come ha dimostrato durante il confronto nel giardino della casa traLamborghini.Leggi anche –> “GF Vip 7”, animato scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini: caos in studio Nel corso della puntata di ieri ...

...indiscussi della prima parte della puntata del GF. Antonino ... dall'altra la Marzoli avrebbe reagito malissimo sia all'... non apprezzando particolarmente'atteggiamento del concorrente. ......Fratelloè stata davvero pesante per Oriana Marzoli che, dopo aver assistito all'tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini , si è resa protagonista di un duro botta e risposta con'...