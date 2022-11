Dalila Procopio | la 25enne calabrese fermata a Istanbul sarà espulsa

, la 25enne calabrese (dell'alto Jonio catanzarese) fermata venerdì a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, sarà espulsa dalla Turchia . Lo rende noto l'associazione ...Mancano all'appello dei rilasci un'italiana,e un'attivista dell'Azerbaigian, trasferite in un centro da dove attendono di essere rimpatriate . Non si può comunque limitare a questi ...Dalila Procopio, la 25enne italiana fermata venerdì a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, sarà espulsa dalla Turchia. Lo rende noto l'associazione Mor Dayanisma, facendo sapere che ...Dalila Procopio , la 25enne calabrese (dell'alto Jonio catanzarese) fermata venerdì a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, sarà espulsa ...