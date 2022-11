(Di lunedì 28 novembre 2022) Viaggio nella burocrazia dell’isola, per scoprire che l’abusivismo è un problema, ma non il più grave

L'HuffPost

, 28 nov. " (dall'inviata Elvira Terranova) " La frana l'ha colta di sorpresa mentre dormiva ...civile a liberare la nonnina 92enne dall'abitazione di Casamicciola trasformata in una. A ...Telefonate concitate al 112 all'alba di sabato 26 novembre: "Telefono da Casamicciola, c'è stata una frana enorme", dicono i cittadini ai carabinieri. Seguono due delle numerose chiamate. Uomo: "Su a ... La trappola di Ischia. Cinque piani regolatori e uno paesistico: praticamente, la paralisi Quando si finirà di spalare il fango, si farà la conta definitiva dei danni e quella, tragica, dei morti, arriverà il tempo delle decisioni: cosa fare per mettere in sicurezza l'isola d'Ischia La dom ...Ischia, 28 nov. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - La frana l'ha colta di sorpresa mentre dormiva ed è rimasta intrappolata in casa per ore, circondata da alti muri di fango e ...