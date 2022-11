Inter | Farris | “Disputeremo amichevoli con coefficiente crescente | sosta incognita per tutti”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Massimiliano, vice allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del programma dei nerazzurri in vista della ripresa del campionato: “Abbiamo scelto di spostarci per mettere minuti nelle gambe, ma anche per evitare il freddo. Potremo inoltre attendere i giocatori che torneranno dal Mondiale e portareallo stesso livello. Larappresenta un’per, eravamo consapevoli che sarebbe stata una stagione anomala“.ha poi parlato del rischio infortuni: “concosì da arrivare pronti alla ripresa della Serie A. Ovviamente i giocatori impegnati al Mondiali si alleneranno in maniera meno intensa“. SportFace.

