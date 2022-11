Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022)DEL 27 NOVEMBREORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI PER UNA SERIE DI INCIDENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER UN SINISTRO AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA ANCORA CODE POI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI COLLE DELLE ROSE TRA 4 VEICOLI. AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE OSTIA NEI PRESSI DELL’INCROCIO CON VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTELNO VERSO POMEZIA RESTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN ALLAGAMENTO LA TANGENZIALE DEI CASTELLI, SULL’INTERO TRATTO, QUINDI DALL’INCROCIO CON VIA APPIA A ...