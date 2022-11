Germania-Spagna 1-1

(Di domenica 27 novembre 2022) Ore 21.55 - Finisce in parità il jig match del giorno Tutto aperto nel girone E dopo la partita tra dei delle favorite del torneo. Morata porta in vantaggio le Furie Rosse; pareggia per i tedeschi Fulkrugg

Finisce in parità il big match della fase a gironi dei Mondiali: Spagna e Germania impattano 1-1 e rimandano tutto all'ultima gara. Un gol per parte e un punto a testa. Pareggia la Germania all'83' con un gran gol di Fullkrug, attaccante di ruolo. Destro micidiale sotto la traversa. Azione avviata da Sanè, palla a Musiala che avanza ma si allunga troppo la sfera. Mondiali 2022, Spagna-Germania 1-1: Fullkrug risponde a Morata. Pagano le mosse dalla panchina di Luis Enrique e Flick. Rimpianti iberici, mentre i tedeschi si risollevano dopo il tonfo con il Giappone.