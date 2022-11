Calcio | Mondiali 2022 | gli occhi del mondo su Messi e l’Argentina Sfida da dentro o fuori col Messico

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Se c’è una posizione in cui gli argentini non avrebbero pensato di essere prima della seconda partita deidi Qatarè spalle al muro. Invece la sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita ha già creato uno scenario per cui un altro passo falso potrebbe sancire la loro eliminazione. Queste sono le premesse con cui si arriva ad Argentina-co, inevitabilmente la partita di maggiore interesse della giornata. Se poi si aggiunge il fatto che sulla panchina deicani sieda Gerardo Martino, detto “El Tata”, allenatore argentino che l’albiceleste l’ha guidata dal 2014 al 2016, la ricetta è perfetta per uno di quegli incontri imperdibili che solo isanno offrire. Dal canto loro, i centroamericani non hanno certo brillato nel primo incontro, ma va da sé che un pareggio contro la ...