Cade in mare da una nave da crociera | trovato vivo dopo più di 15 ore nel Golfo del Messico

Un passeggero scomparso da una nave da crociera nel Golfo del Messico è stato salvato dopo più di 15 ore indalla guardia costiera degli Stati Uniti. La Bbc scrive che l'uomo, 28 anni, era stato in un bar della nave Carnival Valor mercoledì sera con sua sorella, ma dopo essersi recato in bagno, non ...Uomoindalla nave da crociera e sopravvive per 24 ore in acqua. 'Salvo per miracolo' L'installazione Circa 2.500 volontari nudi hanno posato nella luce del primo mattino sulla Bondi Beach ...StampaUn grosso albero è caduto sulla carreggiata, sulla Statale 163 Amalfitana, al chilometro 38, all’altezza del cimitero comunale di Maiori. Fortunatamente la caduta del grosso albero sulla carregg ...“Un miracolo”. Così i soccorritori hanno definito il salvataggio di un 28enne, sopravvissuto per ore in mare aperto. L’uomo, di cui non sono note le generalità, era caduto da una nave da crociera nel ...