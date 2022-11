Belgio | De Bruyne | 'Non penso di guadagnare troppo Vincere i Mondiali? Siamo troppo vecchi'

Le probabili formazioni di- Marocco(3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De, E. Hazard; Batshuayi. MAROCCO (4 - ...Commenta per primo Kevin Deè convinto che il recupero di Romelu Lukaku darà alnuove opzioni offensive: 'Ci darà una spinta, i difensori hanno paura di lui'.'In alcune partite abbiamo avuto difficoltà, ma stiamo crescendo' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - 'Il rientro di Romelu Lukaku è in programma per la ...Un solo cambio previsto nell'undici iniziale da Martinez con Meunier che prende il posto di Castagne sulla destra. Lukaku è recuperato ma parte dalla panchina, come confermato dal Ct Martinez nella co ...