Lando Buzzanca | quello che non sapete sulla vita privata dell’attore | i retroscena sul suo matrimonio a soli 16 anni

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nato a Palermo nel 1935,è stato un importante protagonista del cinema italiano e recentemente è tornato alla ribalta per una serie di notizie riguardanti il suo stato di salute. L’attore siciliano infatti si trova all’interno di una Rsa in condizioni veramente difficili e è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Vediamo insieme le sue origini e la sua carriera. Le origini e la carriera diNato all’interno di una famiglia già impegnata in campo artistico con sia il padre che lo zio attori, dopo gli studi liceali nella sua città di nascita, si sposta a Roma dove frequenta l’Accademia Sharoff interessandosi ai corsi di recitazione. L’attore siciliano inizialmente effettua dei lavori precari, poi inizia la sua carriera vera e propria nel mondo teatrale a cui segue quella ...

La salute dipreoccupa tutti, soprattutto la sua famiglia , la compagna Francesca Della Valle e il suo medico Fulvio Tommaselli . L'attore è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma , ...... per capire anche un'altra cosa: perché esiste il diritto alla privacy per tutti e non perFarò denuncia nei confronti dell'Autorità Garante della Privacy, perché non è possibile che ...Nato a Palermo nel 1935, Lando Buzzanca è stato un importante protagonista del cinema italiano e recentemente è tornato alla ribalta per una serie di notizie riguardanti il suo stato di salute.Massimiliano Buzzanca alla Dire: "Il cognome di mio padre fa gola a tanti, la signora La Vacca non è la compagna" ...