Coppa Davis | l’Italia ha sempre perso col Canada in Coppa Davis E quel 13-15 di Fognini Bracciali in doppio…

È il Canada l'avversario di sabato dell'Italia in semifinale di. Nell'ultimo quarto di finale giocato a Malaga, i canadesi hanno eliminato in rimonta la Germania, al termine di una sfida condizionata - nel bene e nel male - da Denis Shapovalov . Prima ...Probabilmente quest'ultimi sul cemento sono superiori e hanno già regalato punti importanti alla Croazia in, ma in queste partite spesso i valori del campo valgono fino ad un certo punto e a ...Grazie alle vittorie di Borna Coric e Marin Cilic in singolare la Croazia elimina la Spagna padrona di casa nei quarti di finale in Coppa Davis. In semifinale sfida all'Australia che ha… Leggi ...Grazie alle vittorie di Borna Coric e Marin Cilic in singolare la Croazia elimina la Spagna padrona di casa nei quarti di finale in Coppa Davis. In semifinale sfida all'Australia che ha… Leggi ...