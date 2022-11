Lea Garofalo e Lilla Borsellino | donne vittime di violenza mafiosa

(Di giovedì 24 novembre 2022) Oggi vorrei che la morte di dueci facesse fermare a riflettere: Lea e. Leasequestrata ed uccisa il 24 novembre del 2009 dall’ex marito e boss di ‘ndrangheta Carlo Cosco insieme ad un manipolo di infami complici., Calogera per esteso, morta ieri, era la moglie di Giuseppee la mamma di Paolo – omonino del giudice -, uccisi da Cosa nostra nel 1992 per essersi rifiutati di cedere alle pressioni mafiose che avevano come obiettivo l’azienda di famiglia. Ancheè da considerarsi vittima dellaperché, come scrivono i suoi famigliari sui social nel dare notizia della sua morte, da trent’anni non passava giorno senza che piangesse stringendo tra le mani il piccolo ciondolo contenente le fotografie ...

'Violenza, discriminazione, disparità di genere, diseguaglianze quotidiane. #Femminicidi. Nel dire basta, ricordiamo tutte le #donne vittime. Tra queste #LeaGarofalo, che proprio un 24 novembre fu ...'Violenza, discriminazione, disparità di genere, diseguaglianze quotidiane. Femminicidi. Nel dire basta, ricordiamo tutte le donne vittime. Tra queste, che proprio un 24 novembre fu uccisa per essersi ribellata a violenza, morte, mafie'. Lo scrive sui social Walter Verini , senatore e tesoriere del Partito Democratico.Il Comune festeggia la giornata contro la violenza sulle donne ma "in agenda" non vi è posto per il ricordo di Lea Garofalo, a cui è dedicato un murales in viale Vigili del Fuoco ...L'associazione Libere donne di Crotone sarà protagonista al Bella Basilicata Film Festival 2022 che si svolgerà dal 24 al 26 novembre al Cinema teatro Periz di Bella (Potenza) sul tema “La violenza co ...