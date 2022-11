Offerte luce e gas a prezzo bloccato | esistono e convengono ancora?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 novembre 2022) C’è stato un periodo in cui i principali fornitorie gas proponevano, di gran lunga più convenienti rispetto altrimestrale fissato da ARERA in Maggior Tutela. La realtà, oggi, è ben diversa e lee gas sono state contrassegnate da una serie di evoluzioni al rialzo, fortemente influenzate dal contesto socio-politico che stiamo vivendo negli ultimi tempi. Cerchiamo allora di capire cosa ne è stato del pullulare die gas ada parte degli operatori del mercato libero e cosa conviene fare oggi. Scopri le migliorie gas per risparmiaree ...