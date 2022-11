TGCOM

LA DECISIONE - Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Song Contest ha spiegato le modifiche al regolamento: 'Nel corso dei suoi 67 anni di storia, l'Song Contest si è ...Nonostante loal suo programma domenicale, Francesca Fialdini non abbandona il suo pubblico ed è di nuovo in onda l'11 dicembre per JuniorSong Contest 2022 , in onda dall' Arena ... Eurovision, stop agli accordi sottobanco: cambia il regolamento Due le modifiche importanti stabilite dall'Ebu per l'edizione 2023: nelle semifinali non ci saranno più le giurie e potranno votare anche i Paesi non partecipanti ...