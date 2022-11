Ultime Notizie – Qatar 2022 | Al Bayt lo stadio firmato Webuild che combina eredità culturale e sostenibilità

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una tenda nel deserto, capace di ospitare 60mila spettatori. È questa la grande visione dietro la costruzione delloAlin, che ieri ha ospitato la cerimonia inaugurale e la prima partita del mondiale trae Ecuador. Al, realizzato da, è un’opera destinata a diventare un modello per le tecniche di costruzione degli stadi in futuro, essendo una struttura in grado dire l’del paese, lama anche la tutela dell’ambiente. Lo, che sorge nella città di Al Khor, a 40 chilometri a Nord di Doha e a pochi chilometri dalla costa, è considerato uno dei più grandi progetti infrastrutturali dedicati allo sport. L’opera ha la ...