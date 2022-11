Mondiali Qatar 2022 | dal panda ai falconi | i pronostici degli animali sulle tv locali

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Idisono appena iniziati e, come da tradizione, sono cominciati anche i varisfide e sulla possibile vincitrice. Se nel 2006 ci fu il polpo Paul, questa volta ci sono moltiche,varie emittenti televisiveiote, si stanno cimentando nelle più particolari previsioni. E’ una coppia digiganti, Suhail and Thuraya, ad emettere gli auspici per Bein Sports. Ogni giorno l’emittente realizza una piccola clip con le “Predizioni di Suhail e Thuraia”. Oggi, per Inghilterra-Iran, la preferenza è andata agli uomini di Gareth Southgate. Non solo, ma anche il falcone “Libro”, adottato come auspicio da Alkass Channel, altra emittente sportiva ...