Sci Alpino | Shiffrin in testa dopo 1manche Slalom a Levi

Sull'onda del successo di ieri Mikaela Shiffrin è di nuovo la più veloce nella prima manche dello slalom di Levi, in Finlandia. Sarà una seconda manche tiratissima, con altre tre atlete in una ...L'americana, nel bis di Coppa del Mondo, ha preceduto la tedesca Duerr LEVI (FINLANDIA) - E' stata Mikaela Shiffrin la più veloce nella prima manche dello slalom di Levi, in Finlandia. L'americana ha ...L'americana, nel bis di Coppa del Mondo, ha preceduto la tedesca Duerr LEVI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - E' stata Mikaela Shiffrin la più veloce ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...