Ucraina | stato maggiore | ' respinti 6 attacchi nel Donetsk

(Di sabato 19 novembre 2022) Kiev, 19 nov. (Adnkronos) - "Il nemico continua a colpire infrastrutture critiche e abitazioni civili, violando il diritto umanitario internazionale, le leggi e le consuetudini di guerra. Sono stati colpiti con un missile infrastrutture civili a Zaporizhia". Lo ha scritto su Facebook lodelle forze armate dell', aggiungendo che le forze armate di Kiev hanno respinto con successo seidei russi nele l'aviazioneha effettuato settenelle aree di concentrazione del personale dell'esercito russo. "I russi stanno concentrando i loro sforzi per frenare le azioni delle forze di difesa in determinate direzioni, allo stesso tempo stanno conducendo azioni offensive nelle direzioni Bakhmut, Avdiiv e Novopavliv", scrive lo ...

... innanzi tutto sul sostegno all', sulla fondamentale questione energetica e, in prospettiva ... Quale è, a suo avviso, l'errore più grave commesso da Meloni nei rapporti con Parigi 'Quella ...Dopo la celebrazione andò a visitare l'unico ospedale pediatrico delloe vide sul marciapiede ... quali sono i bisogni La guerra insta sconvolgendo il mondo, scatenando la speculazione ... Russia-Ucraina, il coach di Rublev: "E' stato un anno molto difficile" Kiev, 19 nov. (Adnkronos) – “Il nemico continua a colpire infrastrutture critiche e abitazioni civili, violando il diritto umanitario internazionale, le leggi e le consuetudini di guerra. Sono stati c ...(Adnkronos) - Un video girato il 12 novembre o prima a Makiyivka, un villaggio del Luhansk, sul fronte nell'Ucraina orientale, mostra la resa di un gruppo di soldati russi e sembra concludersi con la ...