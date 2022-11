(Di sabato 19 novembre 2022) Generazione a terra, reti sotto attacco russo, rischio, gelo in arrivo: perl'di guerra sarà durissimo

ilGiornale.it

Il Comune di Montesilvano non rinuncuerà ad accendere le strade e le piazze dellaper il Natale, ma lo farà con maggiore attenzione ai consumi. A dirlo il sindaco di ...dunque nuove zone...... pericolose perchéda loro in condizioni pietose. Già, la sicurezza Una parola bizzarra in bocca a Galimberti e compagni. Dal centro alla periferia abbiamo unaridotta a un grande ... "Lasciate la città": inverno e blackout, il doppio incubo di Kiev