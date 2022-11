Il magico mondo dei gatti neri

Leggi su butac

(Di giovedì 17 novembre 2022) Oggi, in Italia, è la Giornata del gatto nero, giornata che si festeggia anche in altre parti del, non sempre nella stessa data – anche perché il 17 è un numero ritenuto sfortunato, anche se quasi esclusivamente nei Paesi di origine greco-latina. Non è una bufala che oggi sia la Giornata del gatto nero, è sufficiente aprire i giornali per scoprirlo, solo che basta aprire i giornali anche per scoprire da dove nasce… Gavin Jones nel 2007 su Reuters titolava: Italy’s “black cat day” aims to halt killings Ovvero: la Giornata del gatto nero in Italia nasce per cercare di fermare le uccisioni, ma di che uccisioni stava parlando Gavin Jones? Andiamo a leggere insieme il suo articolo del 2007, e voi che leggete da tempo BUTAC sedetevi, c’è una piccola sorpresa che vi attende. Il breve pezzo su Reuters comincia così: Saturday is “black cat day”, in Italy, an initiative ...