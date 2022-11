Calhanoglu elogia il Napoli | l’interista parla dal ritiro della Turchia

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le Nazionali sono ined è tempo di ricaricare le pile in Serie A, in vista di quello che sarà il rientro dalla sosta, dopo ai Mondali., con la suae come l’Italia, non parteciperà agli stessi impegni in Qatar, per i Mondiali invernali che avranno inizio questa domenica, a partire dalla gara d’apertura in Qatar-Ecuador. Amareggiato dalla mancata qualificazione, ma anche dalla posizione in classifica dell’Inter, lontana dalla capolista, il talento turco dei nerazzurricosì di quello che sarà il ritorno in campo a gennaio, proprio contro gli azzurri. “La prima partita sarà contro il, che sta meritando la classifica. Noi non ci arrendiamo”. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images), le parole di Hakan ...