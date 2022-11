Francesca Brambilla | che curve! Le ultime foto fanno impazzire i social

RDS 100% Grandi Successi

... dove è presente il distaccamento melzese e dall'assessoreMoratti . A ricevere i ... Pietro Bertazzoli, Roberto Bertazzoli, Clemente Biondillo, Alessandro Bossi, Mariangela, ......Scotti (Bachelet Cernusco) Letizia Servida (Cassina De' Pecchi) Chantal Idone (... Lorenzo Francavilla (Bachelet Cernusco) Elia Caprotti (Bachelet Cernusco) Riccardo(Gorgonzola) I ... Avanti un altro: la foto di Francesca Brambilla e Laura Cremaschi in accappatoio fa sognare i follower La "Cremaschina" ha voluto rendere omaggio alla collega pubblicando una serie di foto che riassumono i momenti della loro carriera insieme. La prima foto non è certo passata inosservata: Laura e Franc ...L’ultimo post di Viviana Vizzini non è certo passato inosservato. Conosciuta dal grande pubblico come la “supplente” di “Avanti un altro”, ad oggi Viviana è una modella affermata e su Instagram conta ...