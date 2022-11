Fioravanzo Windtre | le Telco nel futuro dell’advertising

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “L’evoluzioneè sempre più orientata verso soluzioni mirate e personalizzate in base alle esigenze del cliente“. Lo ha dichiarato Stefano, Advertising, Security, Partnership & New Business Manager di, intervenuto allo IAB FORUM 2022.: workshop su Big Data Analytics alla CTE di Roma “Le– ha aggiunto il manager – possono dare un contributo importante in questa direzione, grazie all’ampia disponibilità di dati aggregati, acquisiti e gestiti nel pieno rispetto della privacy e del GDPR. Nasce in questo contesto il progettoMedia, realizzato in collaborazione con Accenture, che mette a disposizione dell’ecosistema Adv una piattaforma capace di raggiungere più facilmente potenziali clienti e rendere più efficace ...

TelefoniaTech.it

... in linea con il consolidato impegno dell'azienda nell'ambito della responsabilità digitale', ha affermato Stefano, Head of B2C New Business, Security, Advertising & Partnership di" commenta Stefano, Head of B2C New Business, Security, Advertising & Partnership di. " Questo è un passaggio importante per noi ", aggiunge Kamila Niekraszewicz, Country Manager ... CK Hutchison e Bitdefender: partnership per servizi di mobile security con WINDTRE Security Pro+