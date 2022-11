Celebrity Hunted 3 | parte la fuga

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il cast diè pronto a darsi alla. Dal 17 novembre in esclusiva su Prime Video la terza stagione del reality thriller Original italiano prodotto da Endemol Shine Italy che vede un gruppo di celeb scappare in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche, inseguiti dai migliori esperti dell’investigazione italiana. Protagonisti della nuova stagione, nove personaggi di spicco del panorama italiano: Luca Argentero in coppia con la moglie Cristina Marino. Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa che ha intrapreso l'avventura da sola, due volti del gruppo comico The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e il cantante Irama. Se la prima stagione era partita da Roma, stavolta i 9 protagonisti partono ...