Il sottosegretario FdI alla Salute Gemmato | dubbi sui vaccini | «Nessuna prova che senza sarebbe andata peggio» Da Calenda a Letta pioggia di critiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Vaccino, Covid e polemiche. «Per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo...

Nel corso della trasmissione ildiha anche detto di non consigliare la vaccinazione a chi non fa parte di categorie a rischio "sia per analisi costo - beneficio, sia perché vi ...Il ministro Schillaci: 'Lavoriamo a una modifica delle regole'. Polemica sulle frasi delGemmato (): 'Vaccini Non mi schiero. Non sappiamo se sarebbe andata peggio ...riferendosi alle parole del sottosegretario alla Salute Gemmato (FdI). «Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini - aveva detto Gemmato a ReStart su Rai Due -. Siamo stati per ...(Quotidiano Sanità) Il sottosegretario alla Salute Gemmato (FdI): «Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini. Siamo stati per larga parte della pandemia primi per mortalità e ...