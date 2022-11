No! L’uomo in questo video non sta falsificando il voto negli Stati Uniti

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) Circola undove si sostiene che un uomo, seduto in un tavolo di un seggio americano, stia deliberatamente segnando con unle schede elettorali del Midterm. Insomma, secondo gli utenti che condividono la clip sarebbe la prova del presunto broglio elettorale americano, tutto in “diretta TV”.era tranquillo, come raccontano gli utenti descrivendo la scena, ma c’è un motivo: senza il suo lavoro, e quello di un altro funzionario, le schede non potevano essere utilizzate dagli elettori. Per chi ha fretta Secondo diversi utenti, unsarebbe la prova dei presunti brogli elettorali. La scena è stata ripresa dal canale televisivo americano FoxNews, senza alcun commento a riguardo. L’interpretazione degli utenti è sbagliata, tanto ...