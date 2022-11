Il Pakistan ha emesso un ordine di cattura per i genitori di Saman Abbas

(Di domenica 13 novembre 2022) , la ragazzaa di diciotto anni scomparsa in provincia di Reggio Emilia tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e che si presume sia stata uccisa poco dopo la sua scomparsa. La direttrice della seconda divisione dell’Interpol Maria Josè Falcicchia, ospite ieri sera a Quarto Grado su Rete4, ha detto che «ilha valutato di emettere un provvedimento dinazionale» nei confronti deidi. Il cadavere dinon è mai stato trovato ma gli investigatori hanno sostenuto che sia stata uccisa e poi sepolta nei campi dell’azienda agricola dove lavorava e viveva la famiglia.sarebbe stata uccisa perché si è rifiutata di sposare un cugino che viveva in ...

