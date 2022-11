Gf Vip 7 | alcuni Vipponi assenti da stamattina | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 novembre 2022) Cosa sta succedendo nella Casa del Gf Vip? Dopo l’abbandono di Patrizia Rossetti, febbricitante, altrisonoda questa mattina. Non c’è traccia di Luca Onestini, Attilio Romita e Luca Onestini ormai da diverse ore.indizi fanno pensare a una causa comune. Che il Covid sia riuscito a entrare fra le mura blindate di questa settima edizione del Gf Vip? Nessuna ufficialità da parte della produzione, per ora le bocche sono tutte cucite, ma il fatto che abbiano chiuso il cortile dove dormiva la Rossetti fa pensare al peggio, ovvero al rischio contagio. Fra le altre cose, a Sarah Altobelli è stato tolto l’audio mentre chiedeva se davvero fossero positivi. Nikita Pelizon invece dopo essere stata in Confessionale si è chiusa in bagno. Non sembra essere nata sotto a una buona stella questa nuova edizione del reality show. ...