Formazioni ufficiali Cagliari-Pisa | Serie B 2022 2023

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledi, match valido per la tredicesima giornata di. Non una buona prima parte di stagione per la formazione di Fabio Liverani, candidata in estate ad una delle prime posizioni in classifica. I sardi sono al momento decimi con sedici punti raccolti e non vincono da tre giornate. Ildopo un pessimo avvio si sta riprendendo e proviene da sette risultati utili consecutivi. Appuntamento alle ore 14:00 all’Unipol Domus della città sarda. Ledi: In attesa: In attesa SportFace.

TUTTO mercato WEB

Cronaca della partita con commento in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] ISULTATO IN DIRETTA: ROMA - TORINO Domenica 13 novembre dalle ore 14:00 le, dalle ore 15:00 la cronaca ...Ledi Manchester City e Brentford, match valido per la sedicesima giornata di Premier League 2022/2023 . La squadra di Pep Guardiola non può concedersi passi falsi nell'ultimo turno ... Empoli-Cremonese, le formazioni ufficiali: c'è Lammers con Satriano, attacco rapido per Alvini La partita Monza - Salernitana di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di ...La Fiorentina Primavera di mister Aquilani alle 11:00 scenderà in campo contro il Torino. Di seguito le formazioni ufficiali del match. FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Kayode, ...