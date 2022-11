Dl Aiuti quater | 9 | 1 miliardi per le bollette e Superbonus al 90% e dal 2024 al 70%

Ieri sera è stato dato il via libera dal Governo al Dlche stanzia, su proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, risorse per 9,1 miliardi di euro provenienti dall'...La norma è contenuta nella bozza del dl, dove sono previste 'misure urgenti in materia di mezzi di pagamento' e anticipa, quindi, il tetto all'uso del contante che da 2 mila arriva a ...Il decreto emanato per gestirle è stato ribattezzato, in continuità con i precedenti, Aiuti-quater. I fondi disponibili ammontano a circa 9,1 miliardi di euro. La cifra, pur importante, è piuttosto ...Il Consiglio dei ministri riunito ieri sera ha approvato un nuovo decreto Aiuti, il quarto: si prevedono misure per aiutare aziende e dipendenti con ...