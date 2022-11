Pioli | «Se ho rinnovato col Milan | è perché intravedo un futuro migliore»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Stefanoè stato invitato al convegno “Performance e infortuni: dal campo ai dati – e di nuovo al campo” promosso dall’Aiac all’Università di Scienze Motorie ao, riportate dalla Gazzetta dello Sport. All’allenatore delha parlato dell’obbiettivo che si è posto con la società, dichiarando: «L’obiettivo è continuare a crescere in Italia e in Europa,siamo ile abbiamo grande motivazione. Dopo la vittoria dello scudetto, la voglia di far bene è aumentata. Vincere è stato bello e ora sappiamo cosa serve, sono sicuro che abbiamo ancora margini di crescita. Se houn percorso, salendo di livello non solo sui risultati ma anche su gioco e mentalità. Ho ...