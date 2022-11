Decreto Aiuti quater in Consiglio dei ministri Ecco cosa c’è

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dalla proroga fino a fine anno dei crediti di imposta e del taglio alle accise, fino all’aumento del tetto al contante, passando per la norma per l’incremento della produzione di gas naturale e la rateizzazione delle bollette. Sono queste le principali misure contenute nella bozza delleggeoggi sul tavolo deldeiquali sono le principali misure contenute nella bozza delleggeoggi sul tavolo deldeiSi tratta di un procedimento con cui il governo Meloni intende intervenire contro il caro-energia con una cifra complessiva di poco superiore ai 9 miliardi di euro. Nel testo non ancora definitivo, composto di 13 articoli ...

Lavoratori fragili : non ci sono novità su eventuali provvedimenti a tutela della propria condizione di salute . Con la legge di conversione delbis è stato prorogato fino a fine anno lo smart working semplificato , ma i lavoratori fragili , che non possono svolgere il proprio lavoro in modalità agile, si ritrovano in una ...Caro Bollette ai massimi livelli. Allo studio del Governo Meloni nuove misure da adottare per contrastare la crisi economica e aiutare le famiglie italiane. Ilquater di prossima pubblicazione riserverà numerose sorprese. Spunta il pagamento rateale delle Bollette . La grave crisi economica internazionale causata dal conflitto tra Russia e ...Nel nuovo decreto Aiuti, che verrà discusso in Consiglio dei ministri, è stata inserita la norma che sblocca le trivellazioni, per la ricerca di ...Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti Quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi.