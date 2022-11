Calcio | lo sfogo di Balotelli che si scaglia contro la FederSvizzera

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Il calciatore protagonista in negativo Mariotrova sempre un modo per far parlare. Nel match tra Basilea e Sion si è reso protagonista di un brutto gesto nei confronti dei tifosi di casa. Un dito medio in risposta ai continui fischi che stava ricevendo. Il gesto è stato notato solo in un secondo momento, con l’arbitro che non si è accorto e non ha sanzionato la cosa.però non si è fermato qui. L’ex calciatore di Inter e Milan ha deciso poi di sfogarsi sui social e gato la propria ira nei confronto sia la Federsvizzera sia la Super League, ossia la lega del campionato. Leggi anche: Mariopronto al matrimonio: chi è la futura moglie Francesca “Federazione svizzera non so in che genere di mafia sei coinvolta – ha scritto, per poi aggiunger e- Ma i giocatori ...