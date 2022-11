Pentagono bollente al GF Vip | scatta la scenata di gelosia | “Vado a fare un giro!” VIDEO

Leggi su ck12

(Di lunedì 7 novembre 2022) Al GF Vipil primo “” ufficiale: i nuovi ingressi seminano il caos nella casa di Cinecittà. Lui, lei e l’altro. Questa è la formula universalmente riconosciuta per definire, per sommi capi, un triangolo amoroso. Dopo il tritticoBelli-Duran-Sorge, anche la settima edizione del “GF Vip” riserva agli spettatori intrecci mozzafiato nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, GF Vip (fonte youtube)In particolare, è uno dei nuovi ingressi a scombinare gli equilibri nello show di Canale 5: si tratta di Oriana Marzoli, esplosiva influencer di origine venezuelana. In una manciata di ore, la bionda gieffina ha dichiarato guerra ad Antonella Fiordelisi, simpatizzato con Sofia Giaele De Donà, e stuzzicato tutti i maschi nel reality… GF Vip 7: Oriana Marzoli contesa dai compagni di avventura La ...