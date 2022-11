Migranti | Humanity 1 a Catania lo sbarco di 144 profughi | a bordo restano 35 persone Attesa anche la Geo Barents con 572 migranti

L'imbarcazione della ong Sosè arrivata nel porto siciliano, dove sono scese 144 delle 179 persone a bordo: fragili, donne e bambini, come previsto dalle direttive del governo. Tajani: 'Al vertice dei ministri degli ...Lo ha detto il deputato di Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro al porto di Catania dove è in corso lo sbarco deisulla Sos1.'Corpi consumati di naufraghi già sfiniti da freddo, ...Di Fabrizio Caccia Un trattato parla di «passaggio inoffensivo», un altro cita l’obbligo di aiutare «chiunque sia in condizioni di pericolo» Sulle mappe del traffico… Leggi ...La nave Humanity 1 della Ong Sos Humanity è arrivata sabato sera nel porto di Catania con a bordo 179 naufraghi. Come previsto dal nuovo decreto, è stata ...