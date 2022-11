Tragedia di Montello | il testimone che ha inseguito l’auto di Belotti e ha fornito la targa ai carabinieri

(Di venerdì 4 novembre 2022). Tra le testimonianze raccolte daidomenica aè stata decisiva quella di G. M., un uomo che dopo aver assistito all’incidente costato la vita a Walter Monguzzi ha avuto la prontezza di inseguire la Fiat Panda nera e di annotare il numero di. In questo modo nel giro di un’ora i militari sono risaliti al proprietario della vettura, Vittorio, e si sono presentati a casa sua dove l’hanno arrestato con l’accusa di omicidio volontario. È uno dei particolari emersi dall’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari Riccardo Moreschi ha stabilito che l’operaio di 49 anni deve rimanere in carcere. Secondo il Gip, che esclude il pericolo di fuga dell’indagato, sussiste il rischio che lo stesso possa commettere un altro reato simile. Un aspetto emerso ...

Un diverbio al semaforo, che presto si trasforma in una vera e propria lite. E dal litigio allail passo è stato brevissimo. Così a, nella Bergamasca, un motociclista 55enne è morto dopo essere travolto dall'auto di un uomo con cui aveva discusso. Tutto accade nella mattinata ...Il 55enne domenica viaggiava in sella alla propria moto su una strada provinciale a(... Ma la vicenda non si è conclusa lì ed è diventata. Nel momento in cui le loro strade avrebbero ...E' in corso in queste ore l'interrogatorio di convalida per Vittorio Belotti, l'operaio di 49 anni (incensurato) arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver travolto e investito, con la sua ...Nei racconti dei testimoni la ricostruzione dell’incidente avvenuto domenica a Montello tra la Panda e la Bmw. La lite sarebbe nata per una mancata precedenza ...