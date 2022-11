Feyenoord-Lazio 1-0 | biancocelesti fuori dall’Europa League

ROMA - L'ha fatta grossa, la. E' avvilente la retrocessione in Conference per come è avvenuta, in un girone iniziato da ...un pareggio e invece Sarri ha perso nella bolgia dantesca del(...Nell'ultima gara della fase a gironi dell'Europa League, laperde per 1 - 0 in casa dele viene retrocessa in Conference League. Decisivo ...Pur perdendo contro il Feyenoord, la Lazio poteva sperare in due risultati su tre nella sfida fra Midtjylland e Sturm Graz. Solo una vittoria dei danesi l’avrebbe eliminata in caso di sconfitta al De ...La Lazio esce con un forte nervosismo dall’Europa League perdendo per 1-0 contro il Feyenoord. Sconfitta che vale la retrocessione in Conference League. Al termine del match ...