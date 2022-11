Il voto in Israele | peggiore del peggior incubo | trionfa l' estrema destra e muore ogni spiraglio di pace

L'esito delle urne israeliane, col Paese che martedì è andato alper la quinta volta negli ... Leggi anche, Bennett getta la spugna: nuove elezioni e speranza per Netanyahu Un ruolo chiave ......cittadini che non votavano da anni e che hanno fatto registrare l'affluenza più alta del 1999. Il Likud di Netanyahu con i suoi 33 seggi è rimasto dov'era: è sempre il primo partito in, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Avevamo titolato l’articolo alla vigilia del voto di ieri “Israele, il martedì nero bussa alla porta”. Ma neanche le più allarmate preoccupazioni, neanche le più “profetiche” anticipazioni si sono avv ...