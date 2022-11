Tottenham | brutto colpo alla testa per Son | Conte costretto al cambio

(Di martedì 1 novembre 2022) Brutte notizie per ildi Antonioche, durante un decisivo incontro della fase a gironi della Champions league contro il Marsiglia, ha dovuto fare a meno del talento coreano. Heung-min Son infatti, è statoad uscire al ventisettesimo minuto, per una botta che lo ha lasciato in uno stato confusionale. Durante il primo tempo l’attaccante ha subito un bruttissimo, che ha subito fatto preoccupare lo staff medico del club inglese. Il classe 92 visibilmente confuso ha subito lasciato il terreno di gioco per Bissouma, prima di tornare negli spogliatoi. Son Heung-MinHotspur Champions, attacco decimato per gli Spurs Tra le mille insidie che presenta una stagione, sicuramente quest’anno il ...

