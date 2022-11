No ai benefici per i mafiosi | ai rave | agli obblighi anti covid

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 novembre 2022) Primi provvedimenti approvati dal governo: no aipenitenziari per i, ai– Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi e ha approvato il decreto contenente le misure urgenti in materia di divieto di concessione deipenitenziari nei confronti dei detenuti, o dei soggetti internati, che non mostrino interesse o volontà di collaborare con la giustizia. Via libera, quindi, al carcere ostativo. L’accesso aipenitenziari per i condannati per reati di mafia e terrorismo è possibile “anche in assenza di collaborazione con la giustizia” se è avvenuta una “riparazione pecuniaria” del danno alle vittime e se è stata dimostrata la cessazione dei collegamento con la ...