Loredana Lecciso sul suo futuro in televisione | la risposta che ha gelato i fan sui social

(Di martedì 1 novembre 2022)rompe il silenzio sul suo ritorno in. Ecco come ha risposto alle domande dei fan sui. Qualche giorno fa,è apparsa in una diretta su Tik Tok sul profilo di sua figlia Jasmine Carrisi. La giovane è molto attiva sule spesso aggiorna i suoi ammiratori con contenuti che riguardano la sua vita e i suoi interessi. Svariate volte è comparso anche Al Bano, suo grande sostenitore sin dai primi anni. La 21enne vorrebbe tanto intraprendere lo stesso mestiere del papà in quanto ha una bellissima voce ed è molto appassionata di musica. Mamma e figlia si sono mostrate senza trucco e la loro somiglianza è impressionante: occhi, capelli e forma del viso sono le medesime. Sembrano quasi due sorelle e gli utenti hanno molto ...

Al Bano ha poi avuto altre due figli con: Jasmine e Al Bano junior. Yari non ha mai perso le speranza di rivedere la sorella, scomparsa in circostanze misteriose nella notte tra il ...Nata a Cellino San Marco (Puglia) il 15 giugno del 2001, Jasmine Carrisi è una bellissima ventenne molto in voga su Instagram, figlia del cantante Al Bano e della showgirl. Jasmine ...Al Bano torna a far parlare di sé e delle sue questioni amorose. Negli anni il gossip non lo ha mai perso di vista ed il cantante ...Jasmine Carrisi, il buongiorno a letto è davvero bollente! La figlia di Albano e Loredana Lecciso si mostra così e i ...